Apploi — это решение для отслеживания кандидатов, призванное помочь предприятиям здравоохранения делиться объявлениями о вакансиях на нескольких досках вакансий для поиска и привлечения кандидатов. Платформа позволяет администраторам планировать собеседования, создавать заметки и автоматизировать оформление документов в едином интерфейсе. Система позволяет менеджерам обновлять письма с предложениями, отслеживать даты истечения срока действия сертификатов, проверять лицензии LPN, автоматически проверять кандидатов и анализировать показатели производительности после публикации вакансии.

Веб-сайт: hire.apploi.com

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