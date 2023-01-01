Kendis — это плата цифровых программ, используемая для планирования и управления цепочками, релизами и портфелем Agile. Предоставление организациям идеальной и мгновенной визуализации во время приращения их программы или решения. Kendis интегрируется с JIRA и предлагает двустороннюю синхронизацию в реальном времени. Доску Kendis можно использовать для; PI-планирование (SAFe), планирование распределенных групп, отслеживание зависимостей, управление выпусками, поезд решения (SAFe), управление портфелем

Веб-сайт: kendis.io

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