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Miro

Miro

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Веб-сайт: miro.com

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Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Веб-сайт: miro.com

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