Upwave — визуальная платформа для совместной работы над проектами, портфолио и повседневными задачами. Визуализируйте свои проекты с помощью различных представлений, включая доску, таблицу, временную шкалу и календарь. Отслеживайте состояние и прогресс всех ваших проектов из обзора портфолио. Отслеживайте время, устанавливайте оценки и создавайте расписания. Легко и безопасно привлекать внешних сотрудников. Интуитивно понятный и удобный интерфейс позволяет легко привлечь к работе всех желающих — никакого дополнительного обучения не требуется.

Веб-сайт: accounts.upwave.io

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