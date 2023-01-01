STARS — это цифровая канбан-доска для управления проектами. Он имеет интерфейс перетаскивания и богатые функции для совместной работы. Каждая карточка на канбан-доске содержит важную информацию о проекте, включая приоритет, право собственности, статус и сроки. Менеджеры проектов могут использовать средство просмотра временной шкалы и анализатор рабочей нагрузки, чтобы быстро определить общее состояние проекта и возможные узкие места.

Веб-сайт: stellarvelocity.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением STARS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.