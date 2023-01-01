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A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для A1 Project Manager в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

A1 Project Manager (ранее Team Clerk) — это инструмент управления командой и проектами, который автоматически поддерживает организованность вашей команды и отслеживает ход выполнения всех ваших проектов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу члены вашей команды сразу же освоятся, а вы сможете сэкономить на обучении и повысить эффективность своей команды.

Веб-сайт: a1.biz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением A1 Project Manager, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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