A1 Project Manager (ранее Team Clerk) — это инструмент управления командой и проектами, который автоматически поддерживает организованность вашей команды и отслеживает ход выполнения всех ваших проектов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу члены вашей команды сразу же освоятся, а вы сможете сэкономить на обучении и повысить эффективность своей команды.

Веб-сайт: a1.biz

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