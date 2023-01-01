Anima помогает командам создавать интерактивные прототипы с помощью Figma, XD и Sketch. Затем автоматически преобразуйте их в код React, Vue и HTML.

Веб-сайт: animaapp.com

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