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Zeroheight

Zeroheight

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zeroheight.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создавайте красивые, живые руководства по стилю и документируйте все ресурсы вашей дизайн-системы в одном месте. Руководства по стилю Zeroheight: - быстрая установка и обслуживание - удобный для пользователя, поэтому их может редактировать кто угодно - синхронизирован с Figma, Sketch и шаблонами кода.

Веб-сайт: zeroheight.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zeroheight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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