WebCatalog
Squircley

Squircley

squircley.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Squircley в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Хотите добавить немного премиального качества сквиркли в свой дизайн? Squircley — это все, что вам нужно, чтобы начать создавать красивые органические формы, готовые к использованию для логотипов, значков и фоновых изображений. Генератор экспортирует файлы SVG, которые можно скопировать прямо в буфер обмена и вставить в HTML/CSS или загрузить на компьютер, готовые к использованию в выбранном вами программном обеспечении для проектирования ( Figma, Sketch, Framer, XD и т. д.).

Веб-сайт: squircley.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Squircley, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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