Хотите добавить немного премиального качества сквиркли в свой дизайн? Squircley — это все, что вам нужно, чтобы начать создавать красивые органические формы, готовые к использованию для логотипов, значков и фоновых изображений. Генератор экспортирует файлы SVG, которые можно скопировать прямо в буфер обмена и вставить в HTML/CSS или загрузить на компьютер, готовые к использованию в выбранном вами программном обеспечении для проектирования ( Figma, Sketch, Framer, XD и т. д.).

Веб-сайт: squircley.app

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