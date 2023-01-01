Красивые значки SVG для улучшения ваших приложений и веб-сайтов. Иконки Vzy просты, последовательны и приятны в использовании в контурном и сплошном стилях.

Веб-сайт: icons.vzy.co

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