Iconfinder — крупнейший в мире рынок значков, иллюстраций и 3D-иллюстраций в форматах SVG, AI и PNG.

Веб-сайт: iconfinder.com

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