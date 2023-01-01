Figma — это редактор векторной графики и инструмент для создания прототипов, который в основном работает через Интернет, с дополнительными автономными функциями, доступными в настольных приложениях для macOS и Windows. Сопутствующие приложения Figma Mirror для Android и iOS позволяют просматривать прототипы Figma на мобильных устройствах. Набор функций Figma ориентирован на использование в пользовательском интерфейсе и дизайне пользовательского опыта с упором на совместную работу в режиме реального времени.

Веб-сайт: figma.com

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