Полное решение веб-форм для статических веб-сайтов. FormBold — это мощный API форм и бессерверный бэкэнд форм, который работает со всеми хостингами, SSG и платформами. Получайте отправленные формы прямо на свой почтовый ящик, в Slack, Telegram, Notion и т. д. Готов к использованию с любыми сайтами Static, Jamstack и SSG, включая HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo и Jekyll.

Веб-сайт: formbold.com

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