WebCatalog
FormBold

FormBold

formbold.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FormBold в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Полное решение веб-форм для статических веб-сайтов. FormBold — это мощный API форм и бессерверный бэкэнд форм, который работает со всеми хостингами, SSG и платформами. Получайте отправленные формы прямо на свой почтовый ящик, в Slack, Telegram, Notion и т. д. Готов к использованию с любыми сайтами Static, Jamstack и SSG, включая HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo и Jekyll.

Веб-сайт: formbold.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FormBold, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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