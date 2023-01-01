Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений компании, бессерверную обработку форм, поддержку функций AWS Lambda и полную интеграцию с Let's Encrypt. Он предоставляет как бесплатные, так и платные планы. Клиентами Netlify являются Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes. , Lodash, Smashing Magazine и Sequoia Capital.

Веб-сайт: netlify.com

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