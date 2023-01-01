Baseten — это бессерверный бэкэнд для создания приложений на базе машинного обучения. Создавайте приложения с автоматическим масштабированием, доступом к графическому процессору, заданиями CRON и бессерверными функциями.

Веб-сайт: baseten.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Baseten, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.