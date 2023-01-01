Бессерверное облако для искусственного интеллекта. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений искусственного интеллекта, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам искусственного интеллекта. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.

Веб-сайт: bentoml.com

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