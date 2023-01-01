Современная платформа приложений в вашем собственном облаке. Porter — это полностью управляемый PaaS, который позволяет командам автоматизировать DevOps. Развертывайте приложения и управляйте ими в AWS, GCP, DO и других платформах.

Веб-сайт: porter.run

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