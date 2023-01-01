Aiven
console.aiven.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Aiven в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: aiven.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Aiven, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Airbyte
cloud.airbyte.io
Mage AI
mage.ai
Porter
dashboard.getporter.dev
HashiCorp Cloud Platform
portal.cloud.hashicorp.com
Saturn Cloud
app.community.saturnenterprise.io
TiDB Cloud
tidbcloud.com
CloudCone
app.cloudcone.com
Keen
keen.io
WooCommerce
woocommerce.com
CloudKarafka
customer.cloudkarafka.com
Budibase
account.budibase.app
GitLabHost
app.gitlabhost.com