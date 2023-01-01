Интеграция данных с открытым исходным кодом для современных групп данных. Запустите все свои конвейеры данных ELT за считанные минуты, даже собственные. Позвольте вашей команде сосредоточиться на знаниях и инновациях.

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