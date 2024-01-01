Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные минуты. Это означает, что вы можете сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего, а вся ваша почтовая игра так же проста, как приготовление чашки кофе.

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Веб-сайт: sidemail.io

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