Wiro была основана в 2023 году для удовлетворения растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в различных секторах. Wiro.ai делает машинное обучение доступным для всех в облаке, не жертвуя при этом удобством использования и функциями. Упрощенный и простой в использовании Wiro API позволяет быстро создавать и обслуживать продукт. Мы работаем над интеллектуальными решениями, которые могут помочь ускорить разработку приложений искусственного интеллекта. Наши рабочие станции, серверы и облачные сервисы с гиперконвергентной инфраструктурой помогают разработчикам, инженерам и исследователям.

Веб-сайт: wiro.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wiro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.