NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ngc.nvidia.com

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NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому ученые, разработчики и исследователи данных могут сосредоточиться на создании решений, сборе информации и доставке. стоимость бизнеса
Категории:
Software Development
Machine Learning Software

Веб-сайт: ngc.nvidia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NVIDIA NGC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

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Clarifai

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