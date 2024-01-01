NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому ученые, разработчики и исследователи данных могут сосредоточиться на создании решений, сборе информации и доставке. стоимость бизнеса

Веб-сайт: ngc.nvidia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NVIDIA NGC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.