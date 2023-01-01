Activeloop

Deep Lake, озеро данных для глубокого обучения Инфраструктура данных, оптимизированная для компьютерного зрения. Deep Lake — самый быстрый загрузчик данных для PyTorch.

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