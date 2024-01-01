NextBrain AI

NextBrain AI

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Веб-сайт: nextbrain.ai

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NextBrain AI — это платформа машинного обучения без программирования для всех, кто любит данные. Расширенный анализ данных. Это веб-платформа и платформа Google Sheets, которая помогает аналитикам данных легко получать доступ к методам машинного обучения, а специалистам по обработке данных автоматизировать и быстрее находить решения проблем, с которыми они сталкиваются. Помогите компаниям сосредоточиться только на том, что действительно важно, и повысить рентабельность инвестиций!
Категории:
Business
Machine Learning Software

Веб-сайт: nextbrain.ai

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

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Clarifai

Clarifai

clarifai.com

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kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

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