NextBrain AI — это платформа машинного обучения без программирования для всех, кто любит данные. Расширенный анализ данных. Это веб-платформа и платформа Google Sheets, которая помогает аналитикам данных легко получать доступ к методам машинного обучения, а специалистам по обработке данных автоматизировать и быстрее находить решения проблем, с которыми они сталкиваются. Помогите компаниям сосредоточиться только на том, что действительно важно, и повысить рентабельность инвестиций!

Веб-сайт: nextbrain.ai

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