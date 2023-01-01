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Kaggle

Kaggle

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Веб-сайт: kaggle.com

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Kaggle, дочерняя компания Google LLC, представляет собой онлайн-сообщество специалистов по данным и специалистов по машинному обучению. Kaggle позволяет пользователям находить и публиковать наборы данных, исследовать и создавать модели в веб-среде обработки данных, работать с другими учеными по данным и инженерами по машинному обучению, а также участвовать в соревнованиях для решения задач в области науки о данных. Компания Kaggle начала свою деятельность в 2010 году с проведения соревнований по машинному обучению, а теперь также предлагает общедоступную платформу данных, облачную среду для анализа данных и обучения искусственному интеллекту. Его ключевыми сотрудниками были Энтони Голдблум и Джереми Ховард. Николас Грюн был председателем-основателем, его сменил Макс Левчин. Акционерный капитал был привлечен в 2011 году, в результате чего компания была оценена в 25 миллионов долларов. 8 марта 2017 года Google объявила о приобретении Kaggle.

Веб-сайт: kaggle.com

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