Mixcloud — это британский онлайн-сервис потоковой передачи музыки, который позволяет слушать и распространять радиошоу, диджейские миксы и подкасты, которые собираются зарегистрированными пользователями. Среди его известных пользователей — Wired, Гарвардская школа бизнеса, TED Talks и Барак Обама. В апреле 2018 года Mixcloud объявила о закрытии сделки на сумму 11,5 млн долларов от WndrCo LLC, холдинговой компании, базирующейся в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, которая инвестирует в медиа- и технологический бизнес на долгосрочную перспективу. Финансирование пойдет на глобальное расширение Mixcloud. Джеффри Катценберг, бывший генеральный директор DreamWorks Animation, является партнером-основателем WndrCo.

Веб-сайт: mixcloud.com

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