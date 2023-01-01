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iHeart

iHeart

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Веб-сайт: iheart.com

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iHeartRadio — американская платформа бесплатного вещания, подкастов и потокового радио, принадлежащая iHeartMedia, Inc. Она была основана в апреле 2008 года. По состоянию на 2019 год iHeartRadio функционирует как национальный зонтичный бренд радиосети iHeartMedia, объединяющей более 850 местных радиостанций iHeartMedia по всему миру. США, а также сотни других станций различных средств массовой информации (такие компании, как Cumulus Media, Cox Radio и Beasley Broadcast Group, также используют эту услугу). Сервис включает в себя более 250 000 подкастов, предлагает систему рекомендаций по музыке и функции по запросу, а также позволяет слушателям сохранять и воспроизводить песни из прямых трансляций в цифровых плейлистах. Функции по требованию требуют абонентской платы. iHeartRadio доступен на более чем 250 платформах и 2000 устройствах, включая интеллектуальные колонки, цифровые автомобильные панели, планшеты, носимые устройства, смартфоны, виртуальных помощников, телевизоры и игровые консоли. iHeartRadio запустила масштабные мероприятия национального уровня, начиная с первого музыкального фестиваля iHeartRadio в 2011 году. Другие крупные мероприятия iHeartRadio включают iHeartRadio Fiesta Latina, фестиваль iHeartCountry, iHeartRadio ALTer Ego, общенациональный тур iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Wango Tango и iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio регулярно проводит камерные выступления в театрах iHeartRadio в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Веб-сайт: iheart.com

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