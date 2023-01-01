База данных векторов Pinecone позволяет легко создавать высокопроизводительные приложения для поиска векторов. Удобен для разработчиков, полностью управляем и легко масштабируется без проблем с инфраструктурой.

Веб-сайт: pinecone.io

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