WebCatalog
Pinecone

Pinecone

app.pinecone.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pinecone в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

База данных векторов Pinecone позволяет легко создавать высокопроизводительные приложения для поиска векторов. Удобен для разработчиков, полностью управляем и легко масштабируется без проблем с инфраструктурой.

Веб-сайт: pinecone.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pinecone, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Qdrant

Qdrant

cloud.qdrant.to

Relevance AI

Relevance AI

auth.relevanceai.com

Zilliz

Zilliz

cloud.zilliz.com

CloudCone

CloudCone

app.cloudcone.com

Dremio

Dremio

app.dremio.cloud

Baserow

Baserow

baserow.io

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

cosmos.azure.com

HashiCorp Cloud Platform

HashiCorp Cloud Platform

portal.cloud.hashicorp.com

GitLabHost

GitLabHost

app.gitlabhost.com

Prefect Cloud

Prefect Cloud

app.prefect.cloud

OnFinality

OnFinality

app.onfinality.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности