Альтернативы - BentoCloud
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП.
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Together AI
together.ai
Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.
Deep Block
deepblock.net
Самый простой способ для ИИ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Gooey.AI
gooey.ai
Находите, настраивайте и внедряйте рецепты ИИ с низким кодом, используя лучшее из частного и открытого исходного кода генеративного ИИ. Создано для разработчиков, которые быстро пишут код, и команд, которые доказывают рентабельность инвестиций.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Aidaptive
aidaptive.com
Обеспечьте персонализированный опыт и быстрые результаты. Бренды электронной коммерции и гостиничного бизнеса. ИИ, который конвертирует. Масштабируйте свой бизнес с помощью Aidaptive. ИИ, который конвертирует.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...
DataScale
getdatascale.com
Datascale — это система управления знаниями на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать обнаружение данных и понять варианты использования данных. Развивайте идеи данных, систематизируйте сохраненные запросы и визуализируйте взаимосвязь разрозненных анализов. Наличие иск...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...
Dataloop
dataloop.ai
Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает производить революцию в отраслях и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможн...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
rellify
rellify.com
Разработка контент-стратегии, обеспечивающей результаты, раньше была сложной задачей и требовала много времени и опыта. Теперь Rellify упрощает создание контент-стратегий, дающих измеримые результаты.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC — это центр оптимизированного для графического процессора программного обеспечения для глубокого обучения, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений (HPC), который берет на себя всю работу, поэтому ученые, разработчики и исследователи данных могут сосредоточиться на создании решений...