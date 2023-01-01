Бессерверный Postgres. Полностью управляемый мультиоблачный Postgres с большим количеством бесплатного уровня. Мы разделили хранилище и вычисления, чтобы обеспечить автоматическое масштабирование, ветвление и бездонное хранилище.

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