K6 Cloud — это полностью управляемая служба нагрузочного тестирования, которая дополняет k6 и ускоряет тестирование производительности.

Веб-сайт: k6.io

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