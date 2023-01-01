Оркестровка как услуга. Prefect Cloud 2 — это простой, мощный и масштабируемый способ автоматизации и мониторинга управляемых рабочих процессов, созданный с помощью Prefect 2.0, без необходимости беспокоиться о перемещении данных.

Веб-сайт: app.prefect.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Prefect Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.