Terraform Cloud — это предложение управляемых услуг HashiCorp, которое устраняет необходимость в ненужных инструментах и ​​документации для использования Terraform в производстве. Обеспечьте безопасную и надежную инфраструктуру в облаке с помощью бесплатного удаленного хранилища состояний. По мере масштабирования добавляйте рабочие пространства для лучшего сотрудничества с вашей командой.

Веб-сайт: terraform.io

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