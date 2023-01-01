Bit — это стандартная инфраструктура для компонентов. Это все, что нужно вашим командам для автономной разработки, более быстрого выпуска версий, легкой согласованности и масштабного сотрудничества. Попробуйте его бесплатно.

Веб-сайт: bit.dev

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