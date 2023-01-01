Прежде чем создавать его, изучите, как должен работать ваш продукт. Sketch.systems помогает разработчикам программного обеспечения задуматься о сложном поведении продукта. Нарисуйте состояния, добавьте прототипы и быстро проясните вопросы.

Веб-сайт: sketch.systems

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sketch.systems, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.