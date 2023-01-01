Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл широкомасштабным беседам с искусственным интеллектом и гарантирует, что каждый будет участвовать в оказании влияния. Howspace идеально подходит для: - Удаленного, гибридного и асинхронного сотрудничества - Идея и мозговой штурм - Стратегическое планирование и консультирование - Семинары и мероприятия - Программы обучения - Адаптация и развитие сотрудников - Организационная трансформация и управление изменениями - Построение сети и сообщества - И многое другое ! Галерея шаблонов: теперь вы можете начать свой совместный проект, используя любой из шаблонов нашего сообщества!

Веб-сайт: howspace.com

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