WebCatalog
UserGuiding

UserGuiding

userguiding.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для UserGuiding в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте интерактивные обзоры продуктов и руководства по адаптации пользователей за считанные минуты без программирования. Улучшите процесс адаптации SaaS за считанные минуты. Попробуйте сейчас бесплатно!

Веб-сайт: userguiding.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UserGuiding, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Appcues

Appcues


Chalc.io

Chalc.io

chalc.io

Usetiful

Usetiful

usetiful.com

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

GuruWalk

GuruWalk

guruwalk.com

Reprise

Reprise

reprise.com

Arcade

Arcade

arcade.software

MintLike

MintLike

mintlike.app

Zyllio

Zyllio

zyllio.com

Protopie

Protopie

protopie.io

Poptin

Poptin

poptin.com

Archbee

Archbee

archbee.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности