SplashLearn — это отмеченная наградами программа обучения, которую полюбили более 40 миллионов детей за участие в занятиях по математике и английскому языку. Соответствует Common Core и различным государственным стандартам.

Веб-сайт: splashlearn.com

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