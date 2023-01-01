PhET Simulations
phet.colorado.edu
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PhET Simulations в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: phet.colorado.edu
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PhET Simulations, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Istation
app.istation.com
Gizmos
apps.explorelearning.com
SplashLearn
splashlearn.com
The Colorado Sun
coloradosun.com
Legends of Learning
app.legendsoflearning.com
Salon.com
salon.com
Bedrock Learning
app.bedrocklearning.org
Desmos Calculator
desmos.com
Edia
edia.app
GeoGebra
geogebra.org
Satchel One
satchelone.com
Grey Matter Learning
app.greymatterlearning.co.uk