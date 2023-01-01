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PhET Simulations

PhET Simulations

phet.colorado.edu

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PhET Simulations в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Более 80 интерактивных симуляций и игр для изучения математики и естественных наук! Занимайтесь изучением естественных наук и математики с помощью отмеченных наградами симуляций PhET! Независимо от того, изучаете ли вы атомы, изучаете энергию или осваиваете умножение, для каждого ученика найдется симулятор. Это приложение идеально подходит для дома, в классе или в дороге. Оно объединяет все симы PhET HTML5 (более 75 симов) в одном простом в использовании пакете. Симуляторы PhET, разработанные экспертами Университета Колорадо в Боулдере, ежегодно используются миллионами студентов.

Веб-сайт: phet.colorado.edu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PhET Simulations, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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