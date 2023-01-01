PhET Simulations

Более 80 интерактивных симуляций и игр для изучения математики и естественных наук! Занимайтесь изучением естественных наук и математики с помощью отмеченных наградами симуляций PhET! Независимо от того, изучаете ли вы атомы, изучаете энергию или осваиваете умножение, для каждого ученика найдется симулятор. Это приложение идеально подходит для дома, в классе или в дороге. Оно объединяет все симы PhET HTML5 (более 75 симов) в одном простом в использовании пакете. Симуляторы PhET, разработанные экспертами Университета Колорадо в Боулдере, ежегодно используются миллионами студентов.

Веб-сайт: phet.colorado.edu

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