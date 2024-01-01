Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.

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