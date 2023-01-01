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ftrack

ftrack

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Веб-сайт: ftrack.com

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Мы разрабатываем решения ftrack Studio, cineSync и ftrack Review, получившие награды «Оскар» и «Эмми». Наша команда и технологии построены вокруг единственной цели: раскрыть потенциал, продуктивность и прогресс каждого творческого проекта.

Веб-сайт: ftrack.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ftrack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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