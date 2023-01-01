Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.

Веб-сайт: scaler.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Scaler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.