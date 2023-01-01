OpenClassrooms
openclassrooms.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OpenClassrooms в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: openclassrooms.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpenClassrooms, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Lynda
lynda.com
Great Learning
mygreatlearning.com
JustAnswer
justanswer.com
StudyStream
studystream.live
MathsWatch
vle.mathswatch.co.uk
FutureLearn
futurelearn.com
TeamWork Online
teamworkonline.com
GoConqr
goconqr.com
Linux Academy
linuxacademy.com
Handshake
app.joinhandshake.com
Memrise
memrise.com
SkillUp
simplilearn.com