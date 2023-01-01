Хотите пройти сертификацию по Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud Platform? Хотите получить больше знаний о DevOps, контейнеризации или бессерверных технологиях? В Cloud Academy мы помогаем вам освоить наиболее важные технологии облачных вычислений, чтобы приобрести навыки, необходимые для повышения вашей карьеры и зарплаты.

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