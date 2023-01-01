CYPHER LEARNING
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CYPHER LEARNING в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: cypherlearning.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CYPHER LEARNING, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Dugga
dugga.com
Satchel One
teamsatchel.com
Progress Learning
progresslearning.com
Learning Management System
lms.unimelb.edu.au
Grey Matter Learning
greymatterlearning.co.uk
Open LMS
openlms.net
Kognity
kognity.com
ClickView Australia
clickview.com.au
Jupiter Education
jupitered.com
Classe365
classe365.com
Philoid
philoid.com
Brushfire
brushfire.com