CYPHER LEARNING

NEO LMS — это отмеченная наградами платформа интеллектуального обучения (ILP), используемая в школах и университетах по всему миру. NEO LMS — это комплексное решение, включающее в себя все основные инструменты, необходимые образовательным учреждениям для поддержки эффективного преподавания и обучения.

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