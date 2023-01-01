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Dugga

Dugga

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: dugga.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Универсальное решение для оценивания героев-учителей! Экзамены. Тесты. Викторины. Задания. Используется школами и университетами по всему миру.

Веб-сайт: dugga.com

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