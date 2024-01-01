Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Twinkl, которому доверяют преподавательские сообщества по всему миру, обеспечивает мгновенный доступ к более чем 600 000 ресурсов, созданных учителями, включая рабочие листы, демонстрационные материалы, полные схемы работы, материалы для планирования уроков и оценки, а также к образовательным онлайн-играм, дополненной реальности и многому другому!

Веб-сайт: twinkl.com

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