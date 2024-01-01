WebCatalog

Twinkl

Twinkl

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: twinkl.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Twinkl в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Twinkl, которому доверяют преподавательские сообщества по всему миру, обеспечивает мгновенный доступ к более чем 600 000 ресурсов, созданных учителями, включая рабочие листы, демонстрационные материалы, полные схемы работы, материалы для планирования уроков и оценки, а также к образовательным онлайн-играм, дополненной реальности и многому другому!

Веб-сайт: twinkl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Twinkl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Education CoPilot

Education CoPilot

educationcopilot.com

PBS LearningMedia

PBS LearningMedia

pbslearningmedia.org

Dugga

Dugga

dugga.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Education.com

Education.com

education.com

Locly

Locly

locly.com

USDZ

USDZ

usdz.app

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

Perlego

Perlego

perlego.com

Coohom

Coohom

coohom.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.