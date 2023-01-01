Liveworksheets превращает ваши традиционные печатные листы в самокорректирующиеся интерактивные упражнения, которые учащиеся могут выполнять онлайн и отправлять учителю.

Веб-сайт: liveworksheets.com

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