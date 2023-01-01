WebCatalog
NelsonNet

NelsonNet

nelsonnet.com.au

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NelsonNet в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваша настраиваемая интерактивная электронная книга Создавайте аннотации, записывайте изображения, записывайте аудио, добавляйте закладки и ссылки на интерактивные материалы, рабочие листы, викторины и многое другое.

Веб-сайт: nelsonnet.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NelsonNet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Notta

Notta

notta.ai

Interact

Interact

tryinteract.com

Sumovideo

Sumovideo

sumo.app

Spott

Spott

spott.ai

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Sumoaudio

Sumoaudio

sumo.app

Gradual

Gradual

gradual.io

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

involve.me

involve.me

involve.me

Explorit

Explorit

explorit.nl

Guardo

Guardo

guardo.io

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности