ЭВИТА — ваш личный учитель пения, специалист по вокалу и актер, работающий на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше о своем репертуаре, персонажах и мюзиклах, а также создавайте индивидуальные вокальные упражнения и многое другое.

Веб-сайт: evita.ai

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